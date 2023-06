Maturandi alle prese con la seconda prova: Seneca per il classico e funzioni per lo scientifico

Seconda prova scritta per i maturandi del 2023 che, oggi giovedì 22 giugno, affronteranno tracce diverse in base alla scuola di appartenenza. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito alle 8.30 ha consegnato la chiave per aprire i plichi telematici contenenti le tracce nazionali. La durata della prova varia per ogni istituto, per il liceo Artistico dura 3 giorni per 6 ore al giorno, mentre per il classico sei ore e per Linguistico e Scientifico dalle 4 alle 6 ore.

Gli studenti del Liceo Classico e Musicale Annibale Mariotti di Perugia, dovranno affrontare la traduzione e successivamente l’analisi del testo con riflessioni personali, di un brano dell'opera “Lettere morali a Lucilio” di Seneca, uno degli autori più scelti per la maturità insieme a Cicerone.

Per gli alunni del Liceo Scientifico Galilei e del Liceo Scientifico Alessi, la prova consiste nel risolvere due problemi attraverso lo studio delle funzioni, problemi dall'approccio classico e senza riferimenti a casi reali.



Materie della seconda prova di maturità

Liceo classico - latino

Liceo scientifico - matematica

Liceo scienze umane - scienze umane

Liceo linguistico - lingua straniera 1

Liceo Musicale - Teoria, analisi e composizione

Liceo Coreutico - tecniche della danza

Liceo Artistico - discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi

Amministrazione Finanza e Marketing AFM - economia aziendale

Relazioni internazionali per il marketing - economia aziendale e geopolitica

Costruzioni ambiente e territorio - progettazione, costruzioni e impianti

Meccanica, meccatronica, energia - disegno, progettazione e organizzazione industriale

Informatica e telecomunicazioni - progettazione, costruzioni e impianti

Grafica e comunicazione - progettazione multimediale

Agrario - produzioni vegetali

Turistico - discipline turistiche e aziendali

Trasporti e logistica - navigazione struttura costruzione mezzo

Sistema moda - ideazione e progettazione

Elettronica ed elettrotecnica - elettrotecnica ed elettronica

Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera - scienza e cultura alimentazione

Accoglienza turistica - diritto e tecn. amministrative della struttura ricettiva

Professionale Agricoltura - economia agraria

Servizi commerciali - tecniche professionali dei servizi commerciali

Manutenzione e assistenza tecnica - tecnologie diagnostica manutenzione mezzi trasporto

Servizi socio sanitari - igiene