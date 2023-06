Maturità 2023, prima prova: ecco le tracce

Il giorno della prova scritta della maturità 2023 è arrivato e gli studenti di Perugia e di tutta Italia, oltre 536.000, hanno iniziato questa mattina con la prima prova d’italiano. Gli alunni, in questo mercoledì 21 giugno, dovranno scrivere un tema scegliendo una traccia tra le 7 proposte dal ministero. Le tracce raccolgono grandi autori del panorama culturale del nostro paese, da Salvatore Quasimodo ad Alberto Moravia, da Oriana Fallaci a Piero Angela.

Quest'anno si torna alla formula pre-Covid, con due scritti e una prova orale, proprio come era già accaduto per il 2022, con la differenza che nel 2023 la seconda prova sarà di nuovo nazionale, quindi uguale per tutti gli istituti di uguale indirizzo invece che ideata dalle singole commissioni.

Prima prova tema italiano, ecco le tracce

Analisi di un testo poetico, "Alla nuova luna" di Salvatore Quasimodo.

Analisi di un testo in prosa, “Gli indifferenti” di Alberto Moravia

Tema artistico letterario, “Intervista con la storia” di Oriana Fallaci

Tema storico politico, “L’idea di Nazione” di Federico Chabod

Tema scientifico, “Dieci cose che ho imparato” di Piero Angela

Tema attualità, esporre il proprio punto di vista sulla "Lettera aperta al Ministro Bianchi sull'esame di Maturità"

Secondo tema di attualità, "Elogio dell'attesa nell'era di Whatsapp" di Marco Belpoliti