Perugia, Maturità 2023: Tracce inaspettate e ansia per la seconda prova, le testimonianze

Ogni anno arriva quel momento in cui tutti i riflettori sono puntati sugli studenti impegnati a sostenere l’esame di maturità. Questo interesse nei loro confronti si sviluppa in maniera spontanea, forse perché nessuno ha mai dimenticato quel frammento di vita passata o forse perché nello stesso istante circa 536.000 studenti di tutta Italia stanno facendo la stessa cosa. Oggi, mercoledì 6 giugno, si è svolta la prima prova della maturità 2023, che ha visto gli studenti impegnati nella stesura di un tema. La stessa cosa è valsa per gli alunni delle scuole superiori di Perugia che, in questa calda giornata, hanno preso la penna in mano e scritto il proprio elaborato.

Per le tracce il Ministero ha scelto "Alla nuova luna" di Salvatore Quasimodo per l’analisi di un testo poetico, “Gli indifferenti” di Alberto Moravia per l’analisi di un testo in prosa, “L’idea di Nazione” di Federico Chabod per il tema storico politico, “Intervista con la storia” di Oriana Fallaci per il tema artistico letterario, “Dieci cose che ho imparato” di Piero Angela come tema scientifico, "Elogio dell'attesa nell'era di Whatsapp" di Marco Belpoliti e "Lettera aperta al Ministro Bianchi sull'esame di Maturità" per il tema di attualità.

Intorno a mezzogiorno piazza S. Paolo di Perugia, dove si trova il Liceo Classico e Musicale Annibale Mariotti, è ancora deserta. Il primo ad uscire dalla porta di legno è il professor Piergiorgio Sensi, docente di storia e filosofia che commenta così la prova d’esame: "Le tracce sono abbastanza fattibili, però quella di storia sull'idea di Nazione di Federico Chabod è riferita ad un programma che si fa ormai al quarto anno e i due autori scelti per l'analisi del testo non erano stati affrontati in tutte le classi. Le altre tracce sul testo argomentativo non presentano particolari difficoltà, corrono però il rischio di essere un po' banali ma l'intelligenza dei ragazzi può fare la differenza".

Moravia e Quasimodo risultano autori inaspettati ma sono stati comunque scelti. È il caso di una ragazza, fra le prime ad uscire, ancora emozionata ma soddisfatta per l'esame appena sostenuto: "Ho scelto la prima prova su Quasimodo e ora mi sento molto più rilassata e non vedo l’ora che arrivi domani, latino mi piace e spero possa capitarci un autore carino”. Per la seconda prova scritta, quella di latino, non sono tutti così sereni, Patrizia Piccirillo racconta: “Questa mattina ero meno stressata perchè pensavo a quello che mi aspetta domani, infatti oggi sono riuscita a concentrarmi sull’analisi del testo di prosa Gli indifferenti di Moravia. È stata una scelta ex novo perchè è uno di quegli autori che si lasciano da parte e, nonostante credo che il mio sia stato un azzardo, ho optato per questa traccia per le tematiche affrontate che si potevano confrontare con altri autori studiati”.



Se al classico la paura viene dal latino, allo scientifico passa per la matematica e dopo la prova d’italiano gli alunni del Galileo Galilei, si preparano per la loro materia caratterizzante della scuola. L’alunno Andrea Bartoli a proposito racconta: “Le conoscenze che abbiamo acquisito in questi ultimi anni della pandemia non sono delle migliori, alcuni argomenti non li abbiamo trattati e quindi è un po’ rischioso, c’è chiaramente un po’ di Ansia”. Preoccupazione condivisa dal compagno Giulio Goletti che oggi ha scelto la traccia che riguarda il testo di Oriana Fallaci: “La traccia mi ha colpito particolarmente per la domanda che poneva sulla storia, se è fatta da qualcuno o da tutti quanti. Mi ha interessato molto e mi è piaciuto scriverci sopra”. La scelta di Bartoli è invece ricaduta sul testo di Marco Belpoliti che aveva come tema l'attesa: “Per quanto riguarda l’attesa mi sono concentrato sulla relatività di Einstein e ho citato Seneca e il suo De brevitate vitae. L’attesa è collegata al tempo e si rischia di sviare un po’ troppo e ho paura di essere andato fuori traccia”. Altri compagni, proprio come Andrea, hanno scelto il tema dell’attesa, un argomento più libero rispetto agli altri e pieno di spunti da poter osservare da diverse prospettive. Ora si attende la seconda giornata di questa maturità 2023, che avrà come argomento la disciplina principale dell’istituto in cui si svolge la prova.