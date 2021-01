Maturità 2021, maxi orale e torna il giudizio di ammissione per gli studenti dell'ultimo anno

L’esame di maturità ai tempi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e della didattica a distanza si svolgerà, con molta probabilità, come l’anno scorso: maxi orale, ma con il giudizio di ammissione o non ammissione.

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è orientata a confermare le modalità dell’anno scorso anche per l’esame di maturità 2021. Scartata l’ipotesi di una prova scritta e una orale perché non è possibile garantire a tutti lo stesso numero di giorni di scuola.

Unica variazione potrebbe essere il ritorno delle bocciature in tutte le classi e le non ammissioni all’esame.

Niente prova Invalsi, ma sì all’alternanza scuola-lavoro, visto che molti studenti hanno svolto il Pcto online.

Quanto alla composizione della commissione dovrebbe prevedere un presidente esterno e tutti gli altri interni; mentre il voto dipenderà per il 60 per cento dai giudizi del triennio e il 40 per cento dall’orale conclusivo.