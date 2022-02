Terremoto, Mattarella torna in Umbria: nuova visita a Norcia per il Presidente della Repubblica

Fresco di rielezione, Sergio Mattarella è pronto a tornare in Umbria. Come spiega il sito del Quirinale infatti, il Presidente della Repubblica ha in programma una visita a Norcia (dove è stato già due volte durante il primo mandato) per la mattina di venerdì prossimo (25 febbraio).

Il capo dello stato visiterà alcuni cantieri simbolo per la città di San Benedetto, come quelli del Palazzo municipale e della Basilica intitolata al patrono. Un modo per rinnovare il sostegno, la vicinanza e la solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto del 2016 e per riaffermare come l'obiettivo della ricostruzione è condiviso da tutte le istituzioni.