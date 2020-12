Tennis, 17enne Matilde Paoletti firma l'impresa. Romizi e Pastorelli: "Orgogliosi, risultato prestigioso"

Il Sindaco di Perugia Andrea Romizi e l’Assessore allo Sport Clara Pastorelli, con una del Comune, "esprimono orgoglio e compiacimento per il prestigioso risultato ottenuto dalla tennista Matilde Paoletti, tesserata Junior Tennis Perugia, che a soli 17 anni ha conquistato in doppio, insieme alla coetanea bergamasca Lisa Pigato, il torneo ITS a Selva in Val Gardena".

"E’ una grande soddisfazione – dichiarano il Sindaco Romizi e l’Assessore Pastorelli – per tutto lo sport perugino e la conferma di come nella nostra città stanno emergendo dei giovani atleti di prospettiva anche a livello internazionale. Maltide Paoletti già da tempo si è resa protagonista di prestazioni che ne hanno evidenziato il grande talento, come testimonia l’ottimo percorso fatto al recente Roland Garros juniores. La conquista del suo primo titolo a livello futures arricchisce un anno già molto positivo per la società Junior Tennis Perugia, con la conquistata della promozione in serie A1".