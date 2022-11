INVIATO CITTADINO Dieci mezze code… al Bacio, disseminate lungo corso Vannucci

Dieci mezze code… al Bacio, disseminate lungo corso Vannucci. Aspettando il Gran Coda del Maestro a piedi nudi. Un dolcissimo saluto in musica per festeggiare il secolo di vita del Bacio Perugina.

Una festa lunga un anno. L’iniziativa, “Una Sinfonia di Emozioni per te”, è promossa dalla Nestlé e vede sul palco 13 giovani talenti umbri [i conti tornano perché alcuni si esibiscono a quattro mani]. Gli artisti, attraverso diversi generi musicali, ripercorreranno i sentimenti che i Baci hanno saputo suscitare. Generi diversissimi e complementari: dal jazz alla musica classica, dallo swing al tango, alle colonne sonore cinematografiche.

Una due giorni di musica che culmina in piazza IV Novembre col Maestro a piedi scalzi, Maurizio Mastrini.

Che si esibirà domani, alle 18:30, su un gran coda, eseguendo pezzi memorabili dal suo repertorio.

Il personaggio è di levatura internazionale. Sia per la sua musica che per la scuola di cui è titolare. Ma anche per la strepitosa kermesse estiva (Umbria Green Festival) che Maurizio ha portato per tutta la Regione Verde. C’è da dire che Mastrini ha anche scritto un brano “Il Bacio”, inserito nel suo cd “The pianist”.

E pure il look gioca la sua parte. Se è vero che lo stigma di Mastrini è costituito, oltre che dal virtuosismo musicale, dal frac a code, dalla testa rasta, dai piedi nudi coi quali preme sui pedali del pianoforte.

Una due giorni di sicuro richiamo. Anche perché unisce l’elemento fortemente identitario del Bacio e della creatività cioccolatiera con quella musicale.

Già da stamane gli accordatori al lavoro sui dieci-pianoforti-dieci, dislocati dal Corpo di Guardia di Palazzo dei Priori fino a Palazzo Donini.

Tanti i turisti che si sono fatti effigiare accanto o sopra le pedane. Qualcuno ha anche simulato concerti “muti”. Aspettando quelli veri di oggi pomeriggio e di domani.