INVIATO CITTADINO Università per Stranieri, il nuovo master in cinema

Master di cinema all’Unistra. Dica… 33. Tanti sono i docenti di rango coinvolti nell’impresa (i registi Paolo Genovese, Daniele Luchetti, Carlo Verdone…). Per 35 corsisti interessati ad acquisire profili professionali da spendere nel mercato del cinema. Più 15 uditori. Figure che includono non solo il regista o lo sceneggiatore, ma anche il montatore, il marketing manager e tanti ruoli, usualmente non inquadrati dalla communis opinio.

“Il ‘lungo’ centenario come quello della Stranieri – esordisce il rettore Valerio De Cesaris – annovera questo fiore all’occhiello che è il cinema: vero asse portante della cultura e della storia del nostro Paese nel mondo”.

“Una formazione necessaria – aggiunge – per chiudere il circolo virtuoso di portare nel nostro territorio le produzioni, rendendolo appetibile”.

Concetto ribadito da Genovese, Presidente di Umbria Film Commission, il quale parla di maestranze da reperire in loco come stimolo e utile supporto al richiamo della terra umbra.

Modesti i costi, specie se rapportati ad analoghi corsi di altri atenei. 4000 euro quello completo, che scendono a 2000 e a soli 250 per moduli singoli.

Interventi di Alberto Pasquale, direttore della UFC e di Antonio Catolfi, direttore del corso.