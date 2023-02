INVIATO CITTADINO L'artista Adriano Massettini ha festeggiato il martedì grasso

Lo street sculptor Adriano Massettini ha festeggiato il martedì grasso, in solitaria creatività, nel suo orto in viale Faina. È quello il luogo-madre di tutte le creature uscite dalla fervida mente di artista.

Che proprio qui, in viale Faina, ex case operaie della Saffa, tiene una piccola proprietà. Si tratta di un appartamentino con orto annesso, in cui – in tempi meno consumistici del nostro – si coltivavano verdure e ortaggi per autoconsumo.

È qui che Adriano ha cominciato a coltivare la sua passione scultorea. Una creatività declinata nelle materie prime offerte a costo zero. Ossia cellulosa estratta dagli incarti delle uova, creta e colla, fil di ferro. Con questi semplici elementi ha cominciato a realizzare le sue creature.

Ricordo che quando ne fui lo scopritore – qualche anno fa – mi portò in quell’orto pieno di secchi con argilla e carta in ammollo. Le pareti che costeggiavano il sentiero erano punteggiate di figure da lui realizzate.

Ora Adriano ha “fatto carriera”, lasciando segni della sua creatività non solo in Viale Faina, ma per tutta la città. Ci è piaciuto seguirne le (dis)avventure, create da individui invidiosi e superficiali, ma anche condividere espressioni di sincero apprezzamento.

Ora, in occasione del Martedì grasso, nella solitudine del suo orto, ha prodotto tre figure (il mago, il lupo e il dio Pan) adagiandole al suolo. Servono a fargli compagnia. E a ricordarci che l’arte è un dono. E un dono non ha prezzo.