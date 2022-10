Masha Amini, in piazza a Perugia per le donne iraniane

Il gruppo di Perugia di Amnesty International aderisce alla mobilitazione nazionale in favore della popolazione iraniana, in particolare delle donne, attraverso un flash mob che si terrà domenica 9 ottobre 2022 in piazza Matteotti a Perugia alle 17.

A livello nazionale e internazionale, Amnesty International sta organizzando mobilitazioni in solidarietà con la popolazione iraniana che è scesa in piazza per chiedere giustizia e libertà.

Nel “venerdì di sangue” del 30 settembre, almeno 66 beluci – minorenni compresi – sono stati uccisi dalle forze di sicurezza nella provincia dello Zahedan e in quella del Sistan e Belucistan. Altre 16 persone sono state uccise nei giorni successivi nella prima provincia.

A seminare morte nelle strade di almeno 10 province iraniane, utilizzando proiettili veri (compresi pallini da caccia e di metallo) sono la Guardia rivoluzionaria, le forze paramilitari basiji e agenti in borghese.

Morti e feriti sono stati registrati nelle province di Alborz, Esfahan, Ilam, Kohgilouyeh e Bouyer Ahmad, Kermanshah, Kurdistan Manzandan, Semnan, Teheran e Azerbaigian occidentale.

La metodologia di ricerca seguita da Amnesty International su quanto sta accadendo in Iran comprende l’analisi di documentazione audiovisiva e testimonianze fornite da manifestanti, parenti delle vittime, difensori dei diritti umani e giornalisti.

Amnesty International chiede, inoltre, di promuovere la petizione rivolta all’Ambasciata iraniana disponibile alla pagina:https://www.amnesty.it/appelli/iran-proteggere-il-diritto-di-protesta/

Il 13 settembre, la donna curda iraniana Mahsa Amini è stata arrestata a Teheran dalla cosiddetta polizia “morale” iraniana, che regolarmente sottopone donne e ragazze ad arresti e detenzioni arbitrarie, torture e altri maltrattamenti per non aver rispettato l’obbligo discriminatorio di indossare il velo.

Secondo testimoni oculari, Mahsa Amini è stata picchiata violentemente mentre veniva trasferita con la forza nel centro di detenzione di Vozara a Teheran. In poche ore, è stata trasferita all’ospedale di Kasra dopo essere entrata in coma. È morta tre giorni dopo.