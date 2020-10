La curiosità - Dai telai dell'800 nasce la mascherina da sera per le "grandi occasioni" made in Umbria

È made in Umbria la mascherina “fashion” realizzata dall’antico laboratorio tessile di Città di Castello. In edizione limitata, ogni pezzo è realizzato a mano ed esce dai telai dell’800 del laboratorio Tela Umbra, fondato nel lontano 1908 dalla baronessa Alice Hallgarten e dal marito Leopoldo Franchetti. La mascherina da “sera” per le grandi occasioni è “stata creata con filo dorato ed ha una trama diversa da quella tipica in solo lino”, precisano con un pizzico d’orgoglio le socie lavoratrici di Tela Umbra.

La mascherina 'Luxury', questo il suo nome, è già oggetto di tanti “mi piace” sul web (profilo Instagram in particolare), ed è appunto realizzata con tessuto in puro lino e filo dorato. “E’ il nostro fiore all' occhiello, una ulteriore e pregiata specializzazione della produzione che Tela Umbra talvolta propone con temi e progetti particolari con un occhio attento all’attualità”, ha dichiarato il Presidente Pasquale La Gala.