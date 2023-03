LA CURIOSITA' Le luci misteriose in cielo... è il bacio tra Venere e Giove che stanotte sarà ancora più spettacolare (vedi)

E come sempre niente misteri in cielo per il momento. Le due luci luminose e immobili nel firmamento - immortalate in un video e inviateci da alcuni lettori - sono i pianeti di Venere e Giove, i due astri più luminosi, che si troveranno alla minima distanza la mattina del due marzo. Il famoso "bacio" tra i due pianeti avviene con l'incontro ravvicinato che sarà visibile andhe questa notte.

"BACIO" TRA VENERE E GIOVE: COSA SI VEDRÀ NEL CIELO Ieri sera, Venere era leggermente più bassa di Giove sull'orizzonte occidentale, nella costellazione dei Pesci. Questa notte, invece, il "sorpasso" sarà compiuto e le posizioni si invertiranno, con Venere al di sopra di Giove. Oltre a questi due pianeti, sarà possibile osservare facilmente anche Marte, alto nel cielo serale, che completerà il suo lungo percorso nella costellazione del Toro.