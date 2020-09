Il dono di una coppia americana alla protezione civile: "Spello è la nostra casa del cuore, grazie a tutti"

È un gran bel gesto di solidarietà quello di Marta Jane Schhut e Douglas Alan Peters, una coppia di americani che ha trovato a Spello una seconda casa. Per ringraziare la comunità spellana, hanno deciso di donare una somma di denaro al Gruppo comunale di Protezione Civile Spello che sarà utilizzata per le attività a favore della comunità. Questa mattina nel palazzo comunale, il sindaco Moreno Landrini accompagnato dai componenti della Giunta e il coordinatore del gruppo comunale di Protezione Civile Claudio Filippo Fiaoni, hanno ringraziato Marta e Douglas per il significativo gesto di solidarietà.

“A nome della città di Spello e della Giunta un ringraziamento per l’attenzione riservata alla Protezione civile che rappresenta un indispensabile punto di riferimento - ha affermato il sindaco Landrini –. In questa emergenza sanitaria i volontari, che subito si sono messi a disposizione degli altri, rappresentano un esempio dell’unità d’intenti che ci ha sostenuto come comunità durante questo difficile periodo. Questa importante gesto di solidarietà è la testimonianza che questi valori sono percepiti e coinvolgono anche coloro che hanno trovato nella nostra città una seconda casa”.

“La donazione – hanno continuato Marta e Douglas – rappresenta un piccolo gesto per ringraziare gli abitanti di Spello per l’ospitalità con cui ci accolgono ogni volta che torniamo in quella che consideriamo la nostra casa del cuore”. Anche il coordinatore della Protezione civile Fiaoni ha espresso un ringraziamento a nome di tutti i volontari, ed ha anticipato che la somma donata sarà utilizzata per l’acquisto di un mezzo necessario allo svolgimento delle attività.