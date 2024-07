Marsciano, la novità dell'estate: isola pedonale in centro, le strade chiuse al traffico

Il Comune di Marsciano annuncia con una nota che "a partire dal prossimo fine settimana, venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio, alcune zone del centro storico resteranno chiuse al traffico dalle 20 alle 24".

E ancora: "Il provvedimento di chiusura, che riguarda tutti i venerdì, sabato e domenica di luglio e di agosto, interessa via XX Settembre, largo Garibaldi e via Umberto I°. La chiusura non riguarda, quindi, via della Vittoria, largo Goldoni e via Marconi, dove i veicoli potranno continuare a transitare e sostare", prosegue la nota.

La richiesta di chiusura è stata fatta al Comune da Confcommercio Marsciano che, come spiega il suo presidente Claudio Antonini "ha raccolto le istanze di molti commercianti e pubblici esercenti che insistono nell’area interessata e che possono trarre un beneficio dal blocco del traffico in quella specifica fascia oraria, a partire dai ristoranti e dai bar che potranno in questo modo utilizzare gli spazi disponibili per sistemare tavoli e organizzare spettacoli e momenti conviviali".

"La presenza, nei fine settimana estivi, di un’isola pedonale nel centro storico di Marsciano – spiega l’amministrazione comunale con il sindaco Michele Moretti – è certamente un’opportunità per invitare persone a vivere un’esperienza piacevole e socializzante tra proposte culturali ed enogastronomiche. Da parte dell’amministrazione comunale c’è, quindi, una volontà di collaborazione fattiva con Confcommercio per andare, come in questo caso, nella direzione di soluzioni che valorizzino, anche attraverso l’offerta commerciale, l’attrattività e la capacità di accoglienza della nostra città".