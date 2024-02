Secondo la classifica Mei il Marla di Perugia è fra i migliori club musicali d’Italia

Come ogni bel club che si rispetti le luci sono soffuse, l’atmosfera è briosa e ogni serata è accompagnata dalla buona musica. È del Marla che si parla, l’incredibile locale nel cuore del centro storico di Perugia, entrato nel 2023 nella classifica Top Club di Mei, il Meeting delle etichette indipendenti, l’importante realtà di Faenza che dal 1995 sostiene la diffusione della cultura musicale indie con diverse iniziative come l’omonimo festival, fra i più importanti del paese.

Con gruppi provenienti da tutto il globo terrestre per ogni concerto il Marla propone stili musicali diversi, dai generi più classici come rock, jazz e punk, continuando all’infinito verso la musica africana, shoegaze, alternative e noise pop, solo per citarne alcuni. Il tutto in armonia con un arredamento versatile che cambia di anno in anno ed è in continua evoluzione. Qui è possibile ascoltare sinfonie di ogni tipo su comodi divani e perdersi nel mondo fra le foto, i quadri e i disegni presenti su ogni parete, magari sorseggiando un buonissimo Bloody Mary.

La classifica di Mei colloca il club perugino al settimo posto fra i migliori d’Italia, una grande soddisfazione per i gestori Andreas Corazza e Riccardo Cotichini: “L’aver scoperto di essere settimi in Italia è stata una sorpresa straordinaria che dobbiamo al batterista di Only Funk, un gruppo che si esibisce da noi. Siamo in una classifica dove ci sono posti famosissimi che hanno un bacino d’utenza più grande del nostro, per noi è un risultato bellissimo” sottolinea Riccardo Cotichini.

I due hanno aperto il Marla, che prende il nome dalla protagonista del film Fight Club, nel 2019 proseguendo il lavoro iniziato del precedente proprietario, Marco Benedetti, che aveva appunto ricreato un concetto di locale notturno vecchio stile, un luogo cosmopolita dove ascoltare musica sette giorni su sette. Ancora oggi Benedetti continua a scovare gruppi incredibili da portare in città e da far ascoltare in questo spazio.

Corazza e Cotichini hanno ereditato il Marla in un periodo difficile come quello della pandemia Covid-19 e nonostante gli ostacoli sono riusciti, mai abbandonati dal vulcanico staff, a mandare avanti l’attività dando vita a un ambiente sereno, divertente e rilassato.

Essendo in pieno centro non mancano i conflitti con chi si lamenta della musica. Per questo Corazza è riuscito a contattare alcuni residenti per stabilire con loro il volume giusto e per lasciare il proprio numero. Così facendo se qualche band, come quelle rock, si spingono troppo oltre gli abitanti possono chiamare direttamente il gestore: “Non sono riuscito però a rintracciare alcuni di loro - spiega Corazza - che a volte chiamano i vigili perché giustamente la musica è alta. Se sapessero che ci impegniamo a far finire i concerti entro un’ora magari tutto sarebbe diverso”.

Il Marla quest’anno spegne dieci candeline e dal Meeting delle etichette indipendenti non poteva arrivare regalo migliore. Dunque “the show must go on” e deve continuare nel centro storico della città.