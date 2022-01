IL RICORDO Ci ha lasciato Mario Calzoni, amante della cultura e difensore della città. Le esequie a Ferro di Cavallo

È stato un personaggio capace di vivere intensamente le stagioni politiche, i momenti alti di carattere civile e culturale della Vetusta. Fu al servizio del Comune di Perugia, come vigile urbano e poi come dirigente. Avrebbe compiuto ottant’anni il prossimo luglio ed era affetto da un male, fattosi più insidioso nell’ultimo triennio. Mario nutriva e professava un vero culto della memoria: non solo quella che abbiamo ereditato, e che ci spetta custodire, ma anche quella che è nostro dovere tramandare alle generazioni future. Mario amava riprendere, telecamerina e macchina fotografica alla mano, gli eventi culturali ai quali partecipava, accompagnato dalla carissima moglie Santina, scomparsa nel luglio 2020. Gli incontri dell’Associazione Porta Santa Susanna venivano da lui documentati e archiviati con costanza e precisione. Il figlio Massimo me ne ha proposti di frequente, spesso quando si legavano alla scomparsa di personaggi come lo storico Franco Bozzi, primo motore delle iniziative di quell’Associazione cittadina. Perugia era il suo grande amore: difficilmente mancava a un evento che avesse per tema un aspetto della nostra città.

Amava la ricerca su tutti i piani. Ricordo con quale e quanta passione verificò le planimetrie catastali delle proprietà di Ferdinando Cesaroni, quando un gruppo di intellettuali e ricercatori decise di porre mano a un volume che ne storicizzasse completamente la figura. Studiava, ricercava, scriveva con passione inesausta. Scrisse pagine memorabili sui funerali del senatore Guido Pompilj, suicidatosi sul letto di morte dell’amatissima moglie Vittoria. Era una storia che lo riempiva di commozione e che riferiva nei minimi particolari. Mario amava gli animali e la natura, professava convinzioni di carattere pacifista e umanitario. Racconto un episodio che ci vide protagonisti in occasione del nostro comune lavoro per tutelare la tomba della poetessa Vittoria Aganoor Pompilj. Quella Cappella, al monumentale di Perugia, soffriva di infiltrazioni d’acqua, aveva il tetto insidiato da colossali rami di pino che lo frantumavano, aveva il cancello aperto, il che la esponeva a possibili furti e devastazioni. Decidemmo di farcene carico. Mario dotò il cancello di un lucchetto, rischiando la denuncia.

Attivammo le amministrazioni comunali di Perugia e di Magione. Per il Comune lacustre si fece avanti l’attuale sindaco Giacomo Chiodini, allora giovanissimo assessore alla cultura della giunta Alunni-Proietti. Per il Comune di Perugia, aveva la delega un assessore (il cui nome ometto per discrezione, anche perché lo esporrei al pubblico ludibrio) che accettò di riceverci, facendoci fare una lunga ed estenuante anticamera. Ci ricevette trattandoci da questuanti finché non presi posizione e dissi apertamente quello che mi ribolliva nello stomaco. Assunsi un atteggiamento (a mio avviso difensivo) rude e irrispettoso, perfino (verbalmente) violento. Rinfacciando a quel politico ignorante l’omissione di atti dovuti. Ricordo che Mario, mentre scendevamo le scale, mi disse “E ’n colpo quanto se’ cattivo, se te ce metti!”. Mi fece però capire che aveva apprezzato il mio coraggio, malgrado quell’assessore avesse invocato la presenza di un suo funzionario che doveva riferire l’esito di quell’incontro. Minacciava denunce che non sono mai arrivate. Per quale reato: lesa maestà?

Dissi a Mario: “Ho te, come testimone”. E lui si dichiarò disponibile e accattivante. Oggi quella tomba è a posto. Mi basta. È quanto serve, in questo momento di dolore, a ricordare l’onestà, la pulizia morale, la lealtà di un personaggio che certo mancherà. Non solo agli amici e al figlio Massimo che lo ha seguito amorevolmente fino all’ultimo. Ma alla città tutta. Le esequie domani alle 15 presso la chiesa di San Giovanni Battista a Ferro di Cavallo. Ciao, Mario, amante di Perugia e strenuo difensore della sua storia. Ci mancherai parecchio.