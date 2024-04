Nomine & Poltrone - Marina Conti è la nuova presidente di Adoc Umbria, l'associazione dei consumatori della Uil

Marina Conti è la nuova presidente di Adoc Umbria, l'associazione nazionale per la difesa e l’orientamento dei consumatori promossa dalla Uil. La sua elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea regionale dell’associazione dei consumatori.

"A lei un grandissimo in bocca al lupo e un sentito augurio di buon lavoro - si legge in una nota ufficiale - Conti subentra ad Ada Girolamini, al quale va un grande ringraziamento per il grande lavoro svolto alla guida dell’associazione dei consumatori in questi anni".