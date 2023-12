Maria Callas torna a Perugia… nello spettacolo “100 anni in 100 minuti” con Giulio Scarpati

Un ritorno virtuale, tra musica, teatro, letteratura, preziosi filmati d’epoca.

Il 30 dicembre, alle 21:00, all’auditorium di San Francesco al Prato.

Lo spettacolo di Scarpati “100 anni in 100 minuti” coincide col centenario dalla nascita della grande artista (2 dicembre 1923). È scritto e diretto da Nicola Calocero Giannoni.

Per la prima volta dalla sua riapertura al pubblico, sul palco del suggestivo auditorium viene proposto uno spettacolo d’eccezione che incrocia, contamina, mette in efficace sinergia le arti, nelle loro articolate declinazioni.

I protagonisti compariranno in una scena astratta e metafisica, altamente evocativa del luogo ospitante.

Nel ruolo del narratore, il bravissimo Giulio Scarpati, amico di Perugia e dell’assessore alla cultura Leonardo Varasano.

La musica dei grandi della lirica eseguita dal maestro Lucio Perotti al pianoforte e dalla soprano Agnieszka Grochala.

Lo spettacolo offre anche contenuti multimediali di eccezionale interesse.

Sandro Allegrini (autore del volume con Angelo Meneghini, nipote della Callas) introdurrà brevemente un cenno sulla presenza della Callas a Perugia.

Il book shop offrirà il volume in parola, col valore aggiunto delle tavole (in esposizione) del pittore Stefano Chiacchella che ha effigiato la Callas in un contesto di emergenze perugine come il Palazzo dei Priori e il complesso benedettino di San Pietro.

Sarà un ritorno particolarmente gradito non solo dai melomani, ma da quanti hanno a cuore la cultura, la storia dello spettacolo e il ricordo dei grandi personaggi.