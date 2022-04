Marcia della pace per l'Ucraina, raccolta fondi per sostenere la manifestazione

“Dal 24 febbraio la guerra in Ucraina avanza facendo strage di vite innocenti, riducendo le città in cimiteri, minacciando la guerra mondiale e la catastrofe atomica. Ogni giorno di guerra in più vuol dire più massacri, più devastazioni, più sofferenze per donne e uomini, bambini e anziani. Per questo dobbiamo fare l’impossibile per fermarla". Scrive così Tavola della Pace su Go Fund Me, la piattaforma che ha avviato una raccolta fondi per sostenere le spese dell’organizzazione della manifestazione.

“Per fermare la guerra e la sua escalation deve crescere un grande movimento di cittadini per la pace. Deve crescere dal basso, in ogni quartiere, in ogni città, in ogni scuola, in ogni luogo di lavoro” scrive ancora la Tavola della Pace. L'appuntamento è per domenica 24 aprile, lungo il percorso del tradizionale appuntamento, ideato da Aldo Capitini, e riproposto eccezionalmente di fronte ai fatti di cronaca delle ultime settimane