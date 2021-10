Marcia per la pace Perugia-Assisi, Romizi e Tesei in coro: "Solidarietà alla Cgil"

Dal palco dei Giardini del Frontone il sindaco del capoluogo e la 'governatrice' dell'Umbria condannano gli attacchi alla sede romana del sindacato, avvenuti durante un corteo 'No Green Pass'

Solidarietà alla Cgil per gli attacchi subiti a Roma ieri, quando durante una manifestazione dei 'No Green Pass' la sede del sindacato è stata presa d'assalto con inaudita violenza. Una condanna unanime è arrivata dal palco della Marcia per la pace Perugia-Assisi allestito di fronte ai giardini perugini del Frontone, punto di partenza della marcia giunta alla sua 60esima edizione.

"All'indomani dei fatti di Roma - ha detto il sindaco perugino Andrea Romizi - voglio esprimere la solidarietà alla Cigil e la condanna di ogni forma di violenza e intimidazione. Un pensiero affettuoso poi lo voglio rivolgere all'imam Abdel Qader, un nostro concittadino e amico, un uomo di pace e di dialogo che saliva sempre con noi su questo palco e che oggi non c'è più a causa delle conseguenze del Covid".

A fare da eco alle parole del primo cittadino del capoluogo quelle di Donatella Tesei, presidente dell'Umbria: "Mi unisco alle parole del sindaco - ha detto dal palco la 'governatrice' - per manifestare solidarietà alla Cgil e credo che questa marcia sia una testimonianza ulteriore per condannare qualsiasi forma di violenza, qualsiasi comportamento che possa mettere in discussione i principi democratici".