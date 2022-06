INVIATO CITTADINO Ecco il marchio ‘Poesiaedizioni’, coordinato dal poeta e critico letterario Bruno Mohorovich

Nasce a Perugia, e viene presentato al Salone del Libro di Torino, il marchio ‘Poesiaedizioni’ coordinato dal poeta e critico letterario Bruno Mohorovich.

Spopola al XXXIV Salone Internazionale del libro una collana, fiore all’occhiello della casa editrice Bertoni.

Spiega Mohorovich: “La poesia è stata una precisa scelta perché l’editore in essa vede un deciso investimento culturale”. Aggiunge: “L’intento del marchio è quello di valorizzare poeti nuovi ed emergenti che pongono la ‘poesia’ non solo come parola, ma anche attraverso una testimonianza e lettura del mondo. Facendo sì che essa divenga le ‘nostre’ parole e racconti del nostro vivere quotidiano, del nostro mondo interiore. Perché la poesia è la nostra memoria”.

Nelle giornate del Salone, dal 19 al 23 maggio, al padiglione Oval presso gli stand della FUIS (Federazione Unitaria Italiana Scrittori) e della regione Umbria – Umbria Editoria, sono state presentate le recenti e nuove produzioni poetiche del marchio.

Al numeroso pubblico che assisteva agli eventi si sono presentati i poeti e poetesse che non solo hanno promosso il proprio libro, ma hanno proposto un coinvolgente reading poetico.

Si è iniziato con Antonella Lippo (“Le radici del cielo”), con la performance attoriale/canora di Floriana La Rocca (“Strumenti a corde”) e di numerosi altri autori inclusi nella collana dell’editore col logo dell’orso. A conclusione sono state presentate anche le due raccolte antologiche “Inno alla Terra” e “Inno al fuoco”, curate da Bruno Mohorovich.

Una passerella poetica, questa torinese, che ha senza dubbio certificato la validità di un progetto di una forma d’arte per la quale è necessario produrre ogni sforzo. Affinché la poesia possa e debba essere sottratta all’ombra di scaffali, spesso nascosti e polverosi.