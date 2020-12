Manutenzione del territorio, arrivati a Spello i nuovi mezzi e gli strumenti per la squadra comunale

Il Comune di Spello ha implementato il proprio parco mezzi da lavoro con un trattore, un autocarro con piattaforma area, un ulteriore autocarro e gli accessori (una trinciatrice per il taglio erba e la manutenzione delle banchine stradali, una lama spargi neve e uno spargisale, un braccio trincia erba inclinato per le manutenzione delle scarpate stradali da applicare all’escavatore) che permetteranno al Servizio manutenzione di compiere in autonomia numerosi interventi nel territorio comunale.

la giutna comunale ha destinato circa 125 mila euro per l’acquisto di nuovi mezzi e accessori "che garantiranno interventi più tempestivi e puntuali – commenta il sindaco Moreno Landrini- Con questi strumenti, ora siamo in grado di assicurare servizi più efficienti per l’illuminazione pubblica, per la manutenzione delle strade e degli immobili, per il taglio dell’erba lungo le strade e le scarpate, per il servizio neve e, in generale, per una serie di attenzioni dirette al territorio e ai cittadini".