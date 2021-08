Corciano, importanti lavori stradali nella frazione di Capocavallo

Prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale di Corciano nel settore infrastrutturale e manutenzione del centro principale e delle frazioni.

In aggiunta ai cantieri già aperti, la frazione di Capocavallo sarà oggetto della manutenzione straordinaria di via Galileo Galilei. "L’intervento più importante del primo step del 'piano strade 2021' sarà proprio quello su Capocavallo – sottolinea il vicesindaco Lorenzo Pierotti - la scorsa estate abbiamo incontrato sul posto una delegazione di cittadini che ci aveva chiesto di porre l’attenzione sulla frazione in generale, ma specificatamente sul centro storico, su via Copernico e su via Galilei".

Nel corso di quell'incontro erano state fornite rassicurazioni sugli interventi in programmazione. "Oggi possiamo dire di aver rispettato la parola data. Confermiamo infatti – prosegue Pierotti - di aver terminato un paio di mesi fa importanti interventi di riqualificazione nell’acropoli, in via Copernico è stato da poco allargato l’ingresso dalla strada Cenerente/Colle Umberto e bitumata con 300 metri di catrame ecologico al posto dello stabilizzato. In questi giorni, invece, sono stati appaltati i lavori di manutenzione straordinaria per via Galileo Galilei, la via principale che attraversa tutta la frazione, che effettivamente in alcuni tratti ne aveva molto bisogno. Gli interventi saranno realizzati tra fine agosto ed inizio settembre".

Il vice sindaco ha anche ribadito che a breve verrà presentato il passo successivo del piano strade 2021.