Corciano, asfalto ecologico e nuova pavimentazione in centro storico per accogliere i visitatori dell'Agosto Corcianese

Il vicesindaco PIerotti: "A settembre già programmata una serie di interventi in via Innamorati, via della Fornace, via breve e via Chiusa"

Il centro storico di Corciano al centro di interventi di manutenzione straordinaria in vista della 57esima edizione dell'Agosto Corcianese.

"Un bellissimo progetto – sottolinea il vicesindaco Lorenzo Pierotti – rispettoso del contesto storico dell’antico borgo". Un intervento che dopo il completamento della strada perimetrale sotto le mura del castello con asfalto ecologico è proseguito con la "pavimentazione in calcestruzzo spazzolato con fibre in via delle Mandorle, la passeggiata con vista panoramica che costeggia le mura perimetrali del castello medievale - dice ancora Pierotti - Da sempre in terra battuta e stabilizzato, da oggi è completamente pavimentata e fruibile da cittadini e visitatori del centro storico. Abbiamo corso per la realizzazione – aggiunge - dato l’imminente inizio dell’Agosto Corcianese, la storica manifestazione giunta alla sua 57esima edizione, prevista quest’anno dal 7 al 15 agosto".

Gli interventi programmati riprenderanno a settembre "quanto è prevista la sostituzione della pavimentazione di alcuni vicoli del centro storico, finora in conglomerato bitumoso, rendendoli più belli e consoni al contesto che li circonda. Si tratta, in particolare, di via Innamorati, via della Fornace, via breve e via Chiusa" concluse Pierotti assicurando che l'amministrazione comunale ha intenzione di migliorare ancora il centro storico, rendendolo sempre più bello ed accogliente.