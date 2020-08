I migliori piatti dei ristoratori per la "mangialonga jazz", il programma e la mappa del buon mangiare in centro storico

Tanti percorsi gastronomici per offrire il "meglio piatto" dei ristoratori, ma anche shopping e musica per dare il benvenuto a questo nuovo format di Umbria Jazz che, pur nella versione ridotta, tornerà in città. E' tutto pronto per la mangialonga jazz, l'evento organizzato da Confraternita del Sopramuro, Consorzio Perugia in Centro, associazione Perusia Futura, che radunano commercianti, residenti, artigiani, associazioni di quartiere e i rioni di Perugia 1416.

La mangialonga è in programma giovedì 6 agosto a partire dalle 19.30 fino alle 22: una passeggiata enogastronomica, con shopping e musica per dare il benvenuto al festival e per tornare a vivere il nostro centro storico. A firmare l’appuntamento di giovedì: la Confraternita del Sopramuro, il Consorzio Perugia in centro e Perusia Futura che radunano residenti, artigiani e commercianti dell’acropoli, ma anche i rioni di Perugia 1416, le associazioni di via dei Priori, Borgo Bello, corso Garibaldi, via della Viola. Tutti uniti nel segno di una nuova rinascita per il centro, il commercio e la città dopo i mesi di lockdown e delle ricadute sull'economia del territorio.

Come funziona? Nei percorsi gastronomici ogni ristoratore (sono circa una trentina le attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa) presenterà il suo miglior piatto ad un prezzo fisso. I percorsi sono dislocati in Piazza Matteotti, Borgobello, Corso Vannucci, via della Viola, via Ulisse Rocchi, piazza Cavallotti, piazza Ansidei e corso Garibaldi. Si consiglia la prenotazione direttamente contattando il ristoratore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery