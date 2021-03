La Curiosità | L'ex Manager della Tommasi e influencer umbra, Debora Cattoni, in pressing per andare all'Isola dei Famosi

Sit in dell’attrice e manager assisiate Debora Cattoni davanti alla sede di Magnolia Banijay, società che produce L’Isola dei Famosi. Appello con outfit in pelle di daino e richiesta di partecipazione al programma. “È il sogno della mia vita”, dice. Al civico 272 in via della Farnesina (foto), Debora ha esibito un perfetto look da naufraga, realizzato con pelli di daino al naturale e corda, dalle mani della sarta e stilista Yvonne Paiano. Insomma: una naufraga griffata… ma solo per stupire.

Come mai l’attrice ed event manager si è esibita in questo singolare recital? “Voglio naufragare in Honduras”, dice con vigore.

Dichiara: “Credo di averne tutti i requisiti. Ho bisogno di disintossicarmi da questo mondo ipercomunicante e consumistico. Intendo rinnovare il patto di convivenza con la natura, quello che mi è stato insegnato da mio padre: camminare scalza e stare a contatto con la terra e con l’acqua, essere sferzata dal vento e bruciata dal sole, riposare sotto un cielo stellato”.

Aggiunge: “Sono già nel mood da naufraga, aspetto un cenno da Ilary Blasi”.

Conoscendo Debora, sempre in tiro, in trucco e parrucco, accessori fashion, abbigliamento da influencer, le chiedo.

Come la mettiamo col tuo look tradizionale? “Mi sai volitiva e tenace. Intanto ti dico che ho rinunciato al trucco, ai tacchi 12… al sesso. Sono in

astinenza da almeno tre anni. Non mi spaventa l’isolamento né il confronto con le difficoltà. Voglio mettermi alla prova e intendo farlo senza riserve di sorta”.

Dato che l’ex Miss Italia 2019 Carolina Stramare si è ritirata per motivi personali, ancor prima di iniziare la sua avventura, Debora è pronta alla surroga e dice: “Fatemi naufragare, il mio zainetto è già pronto. È un’occasione che non possono negarmi”.“Il naufragar m’è dolce in questo mare”, disse qualcuno in quel di Recanati.