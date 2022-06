INVIATO CITTADINO Il Queen Pass di MaMo muove le folle

Ne avevamo anticipato le coordinate. Il ‘Queen Pass’ di MaMo muove le folle. Aula Magna sold out… e si riallaccia quel filo rosso che lega il Rotary Perugia a Palazzo Gallenga.

Pubblico delle grandi occasioni per l’inaugurazione prevista in Goldoniana e trasferita, per maggior capienza, in Aula Magna.

“Questo Palazzo settecentesco, che ospita le opere del Maestro del Futurismo, dialoga ora proficuamente con prodotti di arte contemporanea”, esordisce il rettore della stranieri Valerio De Cesaris, porgendo il benvenuto.

Coordinamento garbatissimo di Maria Rosi. Per il Comune è presente la consigliera Francesca Vittoria Renda, ma brillano il sala anche le assessore Margherita Scoccia e Clara Pastorelli. Presente Guido Barbieri, comandante del Nucleo Carabinieri recupero opere d’arte. Ma c’è anche tanta altra gente della Perugia “bene”. Assenti quanti sono disinteressati ai temi d’arte e di cultura.

Evento nell’evento: la consegna “da magnifico a magnifico” (Franco Moriconi, ex rettore Unipg, a Valerio De Cesaris, attuale rettore Unistra) di un documento storico di natura iconografica. Si tratta di una foto d’epoca che ritrae i fondatori del Rotary Perugia, secondo per età (1936) a livello nazionale, in quanto emanazione di quello milanese. Fra i personaggi effigiati, compare il conte Romeo Gallenga Stuart, al cui nome familiare è appunto legato il palazzo gentilizio che ospita la mostra.

Franco Moriconi azzarda un bilancio del proprio mandato, ricordando le famiglie in difficoltà assistite dal Rotary. In privati colloqui aggiunge di avere in animo una grande mostra sul patrimonio storico-iconografico del Rotary Perugia con tanto di catalogo che ne racconti le coordinate e i contenuti.

Breve presentazione della mostra con snello profilo critico di Michela Morelli. Poi tutti (o quasi) a vedere la mostra e a brindare. Mentre fuori si scatena un uragano di grandine e vento. A conferma del detto (un po’ arrangiato): “Mostra bagnata, mostra fortunata”.