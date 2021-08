Maltempo, nubifragio a Perugia: rinviato il presidio per le donne dell'Afghanistan

L'iniziativa in programma oggi a Piazza Italia è stata posticipata di due giorni a causa del violento temporale che si è abbattuto sul capoluogo umbro, causando allagamenti e disagi

Case e strade allagate, disagi, iante e alberi sradicati con i vigili del fuoco costretti agli straordinari. Una giornata difficile a Perugia, colpita nel pomeriggio di oggi (lunedì 23 agosto) da un violento nubifragio con il maltempo che ha causato anche il rinvio del presidio per le donne dell'Afghanistan, dove i talebani sono saliti al potere nei giorni scorsi. Inizialmente prevista per le ore 19 di oggi in piazza Italia, l'iniziativa è stata posticipata di due giorni e si svolgerà nella stessa sede e alla stessa ora mercoledì 25 agosto.