Maltempo, doppia allerta meteo arancione in Umbria: le previsioni

Doppia allerta meteo arancione per maltempo in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per l'8, il 9 e il 10 dicembre. L'8 dicembre, spiega la Prociv sul sito del Centro funzionale della Regione, "cielo coperto con precipitazioni diffuse, più abbondanti sui settori meridionali. Nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno a divenire più sparse e intermittenti. Neve oltre 1300-1500 metri. Venti: tra deboli e moderati meridionali. Forti sui rilievi. Temperature: massime in diminuzione".

Mercoledì 9 dicembre "cielo molto nuvoloso con nuvolosità compatta in Appennino e precipitazioni sparse intermittenti. Possibili isolati temporali. Neve oltre 1000-1200 metri. Venti: tra deboli e moderati da sud con rinforzi sui rilievi. Temperature: stazionarie".

Giovedì 10 dicembre "cielo nuvoloso con precipitazioni sparse. Neve oltre 1100-1200 metri. Venti: tra deboli e localmente moderati da sud con rinforzi sui rilievi. Temperature: in lieve diminuzione".