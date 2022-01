Maltempo, il punto sulla viabilità: mezzi spargisale e spazzaneve in azione, strade libere

Maltempo, la Provincia di Perugia stila il punto sulla vialibilità. I comprensori maggiormente interessati dalla neve sono stati quelli di Norcia, Spoleto, Foligno, Gubbio e Città di Castello.

La Provincia di Perugia spiega che "le strade di sua competenza risultano attualmente percorribili e che solo in alcuni casi è necessario l’utilizzo di gomme da neve o catene".

Da Piazza Italia fanno sapere che "già nella giornata di domenica è stato attivato il piano neve e utilizzato tutto il personale interno ed esterno per liberare le strade interessate dalla nevicata caduta sull’arco appenninico anche a bassa quota. Dalle prime ore del mattino di lunedì, mezzi spazzaneve e spargisale stanno ancora lavorando per liberare anche le strade meno frequentate e attualmente la situazione è sotto controllo. La perturbazione sta passando e per domani è previsto un miglioramento delle condizioni meteorologiche".