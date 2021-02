Maltempo e neve, la Provincia di Perugia: "Situazione sotto controllo"

Neve e gelo nella notte tra il 12 e il 13 febbraio e nella mattinata di sabato. Ma secondo la Provincia di Perugia "la situazione è sotto controllo".

Come spiega una nota "uomini e mezzi della Provincia di Perugia, Servizio Gestione Viabilità sono impegnati già a partire dalle ore notturne per garantire la sicurezza sulla rete viaria di propria competenza". E ancora: "Il personale a disposizione è tutto in servizio, comprese le imprese, ed è stata attivata la collaborazione con l’Anas. Si sta lavorando per tutta la giornata e si sta predisponendo il sale in previsione dell’ulteriore calo termico notturno, poiché è prevista uno forte gelata. Nevicate abbondanti, ma senza troppi disagi, nel territorio della Valnerina e Castelluccio di Norcia, ma tutti i valichi sono transitabili".