Valnerina sotto la neve, rabbia a Monteleone: scuola chiusa per neve e abitazioni ancora senza energia elettrica

Scuola chiusa per neve, oggi e nei prossimi giorni, a Montelone di Spoleto e 57 abitazioni sono ancora senza corrente elettrica. E' il primo bilancio della forte nevicata che ha interessato la zona tra ieri e oggi.

"Enel sta operando nelle zone di Butino-La Villa- Villa Cesi. Il maltempo e la neve – ha detto Marisa Angelini sindaco di Monteleone di Spoleto - hanno messo a dura prova i cittadini. Le problematiche si sono sommate e ad oggi abbiamo un bilancio di lavoro che desta ancora preoccupazione".

Secondo il sindaco Angelini "l’emergenza va ripensata e gli attori devono poter trovare adeguatezza in mezzi e risorse umane. La parola 'prevenzione' è spesso abusata, nella pratica gli investimenti sono pochi se non nulli, per spendere poi nell’emergenza somme molto più ingenti e il prezzo più grande lo pagano i cittadini. Facciamo subito un tavolo che dia risorse alle aree interne e spendiamole bene rafforzando servizi ed infrastrutture".