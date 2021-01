Maltempo, la neve fa crollare la struttura per i tamponi del coronavirus a Norcia

A Norcia, sotto il peso della neve caduta abbondantemente nei giorni scorsi, è crollata la tensostruttura utilizzata come drive in dagli operatori sanitari impegnati ad effettuare i tamponi Covid-19. A darne notizia i consiglieri del gruppo Noi per Norcia Giampietro Angelini, Cristian Coccia, Antonio Duca e Pietro Iambrenghi.

"Sotto il peso della neve - aggiungono dal gruppo consiliare - è stata danneggiata anche la tensostruttura allestita nell’ex campo sportivo di Norcia all’indomani del sisma del 2016 e utilizzata – negli ultimi tempi raramente -per attività socio-ricreative".