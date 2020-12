Maltempo, il sindaco di Foligno ringrazia chi è stato in prima linea: "Sforzo straordinario e grande impegno"

Sono stati oltre trenta gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nella giornata di ieri tra Perugia, Assisi e Foligno, Spoleto e Todi. La maggior parte hanno riguardato allagamenti e piante cadute per via del maltempo che ha colpito la nostra regione. Il sindaco della città della Quintana, Stefano Zuccarini, ha voluto ringraziare chi è sceso in campo per il "costante impegno e lo straordinario sforzo". “In merito all'emergenza maltempo che sta interessando l'Umbria, con bollettino di allarme arancione sino alle 14 di oggi, voglio ringraziare il Consorzio della Bonificazione Umbra, la Protezione Civile, le forze dell'ordine, gli uffici comunali e le associazioni di volontariato”. E' quanto sottolineato in una nota dal sindaco di Foligno, spiegando che si è trattato di “un gioco di squadra che ci ha visto in prima linea e ci vedrà impegnati per le prossime ore".

Nel territorio del Comune di Foligno non si sono registrati danneggiamenti agli argini o straripamenti, ma il primo cittadino invita comunque i cittadini a prestare la massima attenzione a non avvicinarsi ai corsi d’acqua ingrossati dalla pioggia, a seguire le indicazioni delle autorità competenti e ad informarsi tramite canali ufficiali.