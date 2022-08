INVIATO CITTADINO Maltempo, danni e criticità: la protesta dei cittadini

Danni e criticità legate al recente temporale che si è riversato sulla nostra Città. Via San Girolamo… ad esempio e Santa Margherita. Melma, vegetazione precaria, mancanza di illuminazione.

Così inizia la lettera che il cittadino Giuliano Cianelli ha inviato ad autorità e funzionari comunali. Dato che i problemi sono numerosi ed impellenti.

Lamenta: “La Via S. Girolamo, da oltre due mesi, deve sopportare l’interruzione dell’impianto di illuminazione, dovuto ai danni provocati dalla vegetazione soprastante, che rimane incolta e devastante, oltre che pericolosa. Specialmente per il sottobosco ed i numerosi arbusti di pini, che cadono con una certa frequenza, creando pericoli e disagi lungo la stessa strada” (foto).

Sottolinea: “Il lato più critico di questa strada è quello a destra discendendo, sovrastato da una pineta, la cui proprietà è della Fondazione di Agraria”.

Le richieste: “A nome dei Cittadini residenti lungo questa strada, riteniamo opportuno che l’Amministrazione Comunale prenda in considerazione l’urgente necessità di intervento, per la manutenzione e l’abbattimento degli arbusti ormai fragili e deteriorati. Sollecitiamo l’Ente preposto, data l’estrema pericolosità, per la caduta delle piante che provoca insicurezza a carico della circolazione stradale e dei pedoni”.

Ma anche il Parco di Santa Margherita non se la passa bene. Prosegue la missiva: “Nel versante opposto che è soprastante al Parco di S. Margherita, sia la vegetazione lungo la strada, che quella all’ interno del Parco stesso, è diventata pericolosa anche per i rischi di incendi, specialmente in questo periodo di siccità”.

Rimpallo di competenze fra Comune e Provincia. “Una parte del Parco di S. Margherita, già oggetto di ripetute sollecitazioni, pur appartenendo all’ Ente Provincia di Perugia, ricade fra le competenze della stessa Amministrazione comunale. La quale ha il dovere di sollecitare l’Ente preposto alla sua manutenzione”.

Le urgenze. “Come prioritario riteniamo il ripristino dell’impianto di illuminazione interna, un elemento essenziale per garantire maggiore controllo della sicurezza, anche in considerazione delle improprie e pericolose frequentazioni”.