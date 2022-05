Malattie cardiovascolari prima causa di morte in Italia: Afas promuove il mese della prevenzione in farmacia

Prevenire è un'opzione fondamentale in fatto di salute, specialmente quando si tratta di malattie cardiovascolari, che in Italia rappresentano la prima causa di morte 44% del totale).

Per questo motivo le farmacie Afas lanciano una campagna rivolta alla prevenzione delle malattie cardiache in questo mese di Maggio. L'operazione servirà a tenere alta l'attenzione dei cittadini sull’importanza di perseguire un corretto stile di vita all’insegna di una sana alimentazione e una moderata attività fisica.

Fondamentale in questo senso è tenere sotto controllo i propri valori e fare periodicamente delle analisi per non doversi preoccupare troppo tardi. Uno stile di vita corretto può infatti prevenire gli episodi cardiovascolari.

E' dunque possibile recarsi in una delle 14 farmacie dell’Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia per effettuare uno screening gratuito, che consiste in alcuni esami come quello della misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e della colesterolemia. In ogni sede il personale presente sarà a disposizione per una valutazione del rischio cardiometabolico e per guidare i clienti verso la soluzione migliore calibrata sulle personali esigenze. Con i dati prodotti dallo screening, il cittadino dovrà poi rivolgersi al proprio medico per avere una diagnosi più precisa ed essere guidato verso la soluzione appropriata.

Inoltre, all’interno delle farmacie verrà proposta una particolare scontistica su alcuni integratori alimentari utili alla prevenzione cardiovascolare per tutta la durata della campagna, che si conclude il 31 maggio.

Infine, sarà possibile acquistare lo sfigmo CardioAfib Pic scontato a euro 59,90 anziché a euro 82,00. È importante ricordare che per ogni sfigmo venduto, saranno devoluti € 10,00 di medicazione alla raccolta in favore della cittadinanza ucraina.