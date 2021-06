INVIATO CITTADINO Malattia di Lafora, Perugia accoglierà in ottobre il massimo esperto mondiale

Per un congresso che si dipanerà intorno a una piaga misconosciuta, in parte ignorata

Malattia di Lafora, questa sconosciuta. Perugia accoglierà in ottobre Berge Minassian, il più importante studioso al mondo di questa rara patologia.

Per un congresso che si dipanerà intorno a una piaga misconosciuta, in parte ignorata. Per il solito motivo: i soldi.

La ricerca ruota, infatti, intorno a quelle patologie diffuse, che “fruttano”, ossia comportano prescrizione di farmaci. E conseguente business per Big Pharma, come vengono abitualmente definite le grandi industrie del farmaco. Ossia le multinazionali farmaceutiche più grandi e influenti dal punto di vista economico e politico.

Basti vedere come si comportano nella vicenda dei vaccini, alla cui proprietà intellettuale, da cedere in modo temporaneo, non intendono rinunciare.

Dunque Berge Minassian è professore ai dipartimenti di pediatria e neurologia presso il Southwestern Medical Center in Texas. Personaggio apprezzato nel mondo scientifico, è un neurologo pediatrico le cui specialità cliniche sono l’epilessia, le malattie neurodegenerative e le condizioni neurogenetiche.

La malattia di Lafora (LD) è una grave epilessia mioclonica progressiva (ereditaria) rara. È caratterizzata da mioclono (contrazione muscolare involontaria, brusca e fulminea, generata dal sistema nervoso) e/o crisi epilettiche generalizzate, allucinazioni visive e deterioramento neurologico progressivo. Che porta all’invalidità e alla morte.

Purtroppo anche Perugia sta sacrificando a questo male qualcuno dei suoi figli. La presenza, fra i travertini della Vetusta, di Minassian, il 4 ottobre prossimo, potrà aprire i cuori alla speranza. Se non di guarigione, almeno di stabilizzazione per i soggetti che ne sono affetti.