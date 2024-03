Mahmood ospite dell'Umbria Che Spacca, il Summer Tour del cantante inizia da Perugia il 5 luglio

Inizierà da Perugia, sul palco dei Giardini del Frontone, il Summer Tour 2024 nei festival estivi italiani di Mahmood. Per la prima volta in Umbria un autore e cantante di grande fama nella scena italiana e internazionale (prevendite attive dalle 16:00 del 22 Marzo) salirà sul main stage del festival "L'Umbria che spacca", arricchendo ulteriormente lo straordinario cartellone dell’undicesima edizione, in programma dal 3 al 7 luglio 2024. Le prevendite disponibili a partire dalle 16 del 22 marzo.

Mahmood conta oggi 31 dischi di platino e 8 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3,1 miliardi di stream totali all’attivo. In attesa di partire il 3 aprile con lo European Tour, 17 date nei club di 10 Paesi europei, molte delle quali sold out (fra cui i due live previsti al Fabrique di Milano), l’artista ha così annunciato nuovi appuntamenti del Summer Tour 2024 - sempre prodotto da Friends & Partners - che lo vedrà protagonista di alcuni fra i più suggestivi festival estivi italiani. Tra questi non poteva mancare “L’Umbria che spacca” ormai tra le realtà più significative a livello nazionale per quanto riguarda i festival musicali.

Queste novità per Mahmood arrivano dopo la certificazione di Disco D’Oro per “Nei letti degli altri”, il nuovo album. Il disco, uscito su tutte le piattaforme lo scorso 16 febbraio e nei formati fisici l’8 marzo, aveva debuttato al # in FIMI con solo le copie digitali nella settimana di uscita, risultato poi replicato anche con le copie fisiche, conquistando 1 posto delle classifiche degli album e dei CD, vinili e musicassette più venduti della settimana. Si è inoltre posizionato al 5 posto della Top Albums Debut Global di Spotify (del weekend 16-18 febbraio). Con l’uscita delle copie fisiche sono stati resi disponibili tre nuovi brani e due collaborazioni eccezionali: “Personale” con Geolier, “Overdose” e “Sempre/Jamais” insieme alla cantante belga Angèle, accompagnato dal videoclip, girato a Genova, diretto e prodotto da Borotalco.tv (guardalo qui).

Quello di Mahmood è quindi il nuovo grande nome annunciato dal festival musicale dopo quelli di Colapesce Dimartino (3 luglio), Fulminacci (4 luglio), Salmo e Noyz Narcos (6 luglio) e La Sad (7 luglio, per la serata pop punk Rebel Sunday ad ingresso gratuito).

I biglietti del festival sono in prevendita online su www.umbriachespacca.it e nei punti vendita autorizzati.