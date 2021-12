PERUGINERIE Piazza IV Novembre, quando il mago Haldin stupì i perugini

Dalla cascata delle Marmore a piazza IV Novembre. Stupì i perugini il mago Haldin, novello Houdini, il più celebrato escapologo della storia dell’illusionismo.

Era il 1981 e la RAI propose un collegamento da Perugia. Il microfono in mano al nostro amico Gino Goti, allora quarantenne, capellone, fasciato in un montone chiaro di gran moda. Il filmato è pervenuto a Michele Patucca dal generoso amico Edoardo Brenci, intervistato all’epoca dell’evento.

Ci racconta l’episodio un filmato che il nostro Michele ha postato sulla sua nutrita collezione di chicche d’antan.

L’esperimento proposto dal mago di turno consisteva nel farsi immergere, chiuso in una gabbia metallica, in un cilindro trasparente colmo d’acqua: ammanettato, legato a una catena, con la gabbia saldata e a testa in giù.

La sfida consisteva nel riuscire a liberarsi entro un minuto e mezzo, potendo resistere in apnea, col tubo coperto da un drappo, al fine di celare al pubblico il segreto del procedimento seguito.

L’evento fra la Fontana Maggiore e le Logge di Braccio, alla presenza di un discreto pubblico e con presidio medico e ambulanza.

Il notaio Giuseppe Brunelli sovrintende al controllo della correttezza di legature e saldature. Tutto regolare. Con l’esperimento che si protrae per oltre tre minuti e una visibile (finta) preoccupazione in studio e in piazza.

Naturalmente, si giunge al buon esito della prova, col mago libero e in forma, il pubblico plaudente, Goti che manifesta (finto) stupore. E il gioco è fatto.

Il mago Houdini rimase vittima di un simile esperimento e ci lasciò la pelle. Non così il mago Haldin che ne uscì magicamente (?) trionfante. Nella Perugia di quarant’anni fa. Certo più ingenua. Forse più vera.