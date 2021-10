PERSONAGGI La magionese Federica Tarpani, giovanissima e già una promessa nella moda

A Villa di Magione brilla una stella che promette bene per un futuro da modella e non solo. Ha appena 15 anni, ma la sua bellezza e il suo temperamento le hanno valso il primo posto nel concorso Miss Blumare tenutosi alla Sala dei Notari di Perugia: si chiama Federica Tarpani.

Le sue qaulità sono saltate all'occhio della fotografa e stilista Sonia Binchi, anche lei residente a Magione: “La mia esperienza di oltre venti anni nella moda – racconta la stilista – mi dà la possibilità di intuire quando una persona può essere interessante per lavorare in questo settore, il mio occhio da fotografa mi fa capire se il soggetto che ho davanti può essere fotogenico. In Federica, che ho conosciuto e iniziato a fotografare dall’età di nove anni, ho trovato subito quelle caratteristiche che, secondo me, sono necessarie per chi voglia intraprendere questo tipo di professione”.

“Il viso perfetto e intenso – prosegue Binchi –, l’espressione delicata ma allo stesso tempo vivace e grintosa, l’eleganza, il carattere dolce ma determinato nel raggiungere gli obiettivi; sono stati tutti elementi che mi hanno portata a credere in lei e ad aiutarla”. Un impegno che in questi ultimi mesi si è intensificato per preparare Federica alle prime attività nel mondo della moda. Lezioni di portamento per imparare a muoversi in passerella e nel contesto di eventi legati alla moda, indicazioni su come stare dietro una macchina fotografica, lezioni di danza per migliorare la postura, sono solo alcune delle attività che hanno visto impegnata la giovane modella sotto la guida della coach Sonia.

“Il lavoro fatto sta ripagando le nostre aspettative – fa sapere Sonia –. Questa estate Federica ha partecipato al concorso di bellezza Miss Blumare e durante la finale regionale svoltasi nella splendida location della Sala dei Notari a Perugia, Federica si è classificata al primo posto. La finale nazionale si è tenuta lo scorso fine settimana nella nave da crociera SMC ‘Seashore’. Durante la crociera lungo il Mediterraneo occidentale Federica ha conquistato il podio classificandosi terza nazionale.”

Intanto la giovane promessa della moda e appassionata sportiva, ha praticato ginnastica ritmica per tanti anni ma la sua curiosità si è estesa anche ad altri sport come l’atletica e il basket, non dimentica lo studio. Attualmente frequenta il Liceo scientifico ad indirizzo Cambrige ed è una brava studentessa.

“Mi sono avvicinata al mondo della moda per curiosità – dice Federica Tarpani – e a questo concorso di bellezza per cercare di aumentare la mia autostima. Questi mesi sono stati molto utili e formativi. Ho lavorato molto su me stessa cercando di correggere la mia postura nel camminare, il mio modo di pormi verso le difficoltà e credere più in me stessa trovando la forza per mettermi in gioco.

Le mie aspettative in questo momento sono di portare a termine i miei studi e di continuare la mia avventura nel mondo della moda e del cinema sempre con serietà e concentrandomi su opportunità che mi portino ad accrescere la mia personalità.” “I concorsi di bellezza sono una vetrina che proietta verso il mondo dello spettacolo e della moda, – conclude Sonia – ma tanto lavoro ancora deve essere fatto per arrivare a podi più alti". "Federica - conlcude Sonia Binchi-, da buona sportiva,sa perfettamente che dovrà impegnarsi molto e che non basta l’aspetto esteriore per arrivare ad un obiettivo. Nel mondo della moda e del cinema è importante la cura del proprio corpo, ma è altrettanto importante lo studio e l’impegno”.