Magione, baby vandali sfregiano la fontana dedicata ai donatori di sangue

Due ragazzini, non ancora quattordicenni e residenti a Magione, denunciati per il danneggiamento della fontana realizzata dall’artista Sestilio Burattini e di una parte della piazzetta. I due baby vandali sono stati scoperti dalla polizia locale e dalla Procura dei minorenni per il tribunale dell’Umbria.

Il raid alle prime due settimane dello scorso aprile. Il primo atto vandalico ha riguardato la fontana imbrattata con vernice azzurra realizzata per volere dell’Amministrazione comunale e dell’Avis di Magione quale simbolo della donazione di sangue. Strisce azzurre e disegni osceni sono poi stati realizzati, nei giorni seguenti, su panchine e sulla pavimentazione.

“Ancora una volta – commenta il vicesindaco Massimo Lagetti, con delega alla sicurezza – la nostra Polizia locale è riuscita, attraverso accurate indagini, come già avvenuto per altri tipi di reati, a individuare i presunti responsabili. Resta l’amarezza di quanto accaduto e, purtroppo, non è l’unico caso. Per cui, nel ringraziare gli agenti per l’eccellente lavoro fatto auspico che cresca la coscienza civile, che si prenda consapevolezza che questo genere di danni sono un costo per tutta la collettività.”