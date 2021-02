Magione, mamma di 24 anni rileva la storica tabaccheria del centro storico

Prosegue grazie all’impegno di una giovanissima mamma di 24 anni, Emma Cardinali, l’attività della tabaccheria, in corso Marchesi. Aperta come sale e tabacchi nel dopoguerra dalla famiglia Simoncini – molti ricordano ancora i contenitori di legno aperti posti davanti al bancone da cui la signora Neera, con il grosso cucchiaio, prendeva il sale fino o grosso o le caramelle per venderle a peso – venne rilevata negli anni Sessanta dai coniugi Giulietta Billi e Giuseppe Lana che ne lasciarono la gestione alla figlia Emilia in Poggioni passata poi alla nipote Franca Maria. Ceduta in seguito ad altro proprietario è stata oggi rilevata dalla famiglia Cardinali.

“Con Magione – afferma Emma Cardinali – abbiamo da sempre avuto contatti sia tramite amici che parenti. Io lavoravo come dipendente quando il papà ha saputo che c’era l’opportunità di rilevare questa attività e mi ha proposto di occuparmene. Ho detto subito di sì con grande entusiasmo. So che non sarà una cosa semplice perché mi rendo conto che l’impegno è tanto ma sono veramente felice”.

Con la sua storia lunga l’attività rappresenta un altro importante tassello del passato commerciale di Magione.

“Quello che ci ha fatto più piacere - prosegue il padre Massimo - è stata l’accoglienza che abbiamo ricevuto. La titolare da cui abbiamo rilevato l’attività, la signora Elda, ci ha introdotti tra le persone che conosce e questo ha rappresentato un aspetto veramente importante.”

Tante le idee ma, soprattutto, tanta voglia di cominciare con piccole cose nel futuro della nuova proprietaria. “Di progetti ovviamente ce ne sono tanti – afferma Emma – ma per il momento va bene così. Poi, per il futuro, se le cose andranno bene mi pacerebbe poter ampliare l’offerta con prodotti nuovi rivolti anche ai più giovani.”

A salutare i nuovi proprietari anche l’assessore alle attività produttive del Comune di Magione Silvia Burzigotti che commenta: “Per noi è importante che un’attività continui ad esistere soprattutto se parliamo di centro storico. Magione, pur nelle difficoltà del momento, sta vivendo un interessante momento dal punto di vista commerciale con molti giovani che decidono di investire in nuove attività o, come in questo caso, di consentire la prosecuzione di attività storiche. Questo non può che farci piacere e come amministrazione e, per quello che sarà possibile, cercheremo di sostenerle come già fatto nel passato”.