LA NOVITA' Magione sempre più animal friendly, il Dog Park è realtà

Magione sempre più amica degli animali. È infatti in fase di completamento l’area sgambamento cani che l’amministrazione comunale sta realizzando nella zona del Palazzetto dello sport. “La creazione di questo spazio – commenta la consigliera comunale Francesca Breccolenti impegnata anche nella cura delle colonie feline – un grande segno di civiltà per la comunità magionese che da molto tempo chiedeva un’area dedicata ai cani. Oltre ad aver dato finalmente la possibilità a chi ha un cane di poter avere uno spazio dedicato in cui farlo passeggiare senza guinzaglio è da sottolineare che il cambio di destinazione data a quest’area ha permesso di recuperare all’uso pubblico una zona dismessa e in semi abbandono. A lavori ultimati l’area avrà luce, acqua, panchine e attrezzi per percorsi di agility. Un vero luogo di relax per cani e padroni. Un parco protetto dove vigeranno regole precise per potervi accedere e dove Asl e vigili urbani potranno effettuare controlli sui chip per la garanzia degli animali e di chi lo frequenta”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“L’area in cui stiamo realizzando il dog park, o "Zampe in libertà" come si chiamerà questo spazio, – aggiunge Massimo Ollieri, assessore ai lavori pubblici del comune di Magione – è interessata da altri progetti in sintonia con la zona caratterizzata dalla presenza di impianti sportivi. Quello a cui puntiamo e la creazione di una zona relax in cui si potrà passeggiare da soli o con i propri amici animali nello spazio a questo dedicato. In progetto anche un patto civico per la manutenzione e la pulizia”.