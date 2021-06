Magione, la passione di Marika diventa un'attività di successo: festa per gli 11 anni della merceria creativa A&M Bijioux

Una passione diventata negli anni un’attività di successo. La merceria creativa A&M Bijioux di Marika Arrotini festeggia gli 11 anni di attività nel centro storico di Magione." Appassionata fin da bambina di cucito, ricamo e lavori a maglia e uncinetto, Marika, con l’aiuto costante della madre Anna Maria, è diventata un punto di riferimento dei tanti appassionati di questo settore. Un negozio che è anche luogo di aggregazione per piccoli e adulti grazie ai laboratori realizzati anche in occasione di tante manifestazioni del territorio: dalla Settimana Magionese a Olivagando", ricorda il Comune in una nota.

"Aprire una attività nel centro storico di un paese – commenta Silvia Burzigotti, assessore alle attività produttive del Comune di Magione - rappresenta sempre una scommessa. Quando Marika e Anna Maria lo hanno fatto 11 anni fa, non sapevano certo che sarebbero diventate un punto di riferimento per il nostro Comune, e anche oltre, perché tante clienti arrivano anche da fuori. Le numerose attività sociali proposte per tutte le età animano il nostro centro storico. La partecipazione a quelle portate avanti dall'amministrazione hanno dimostrato che l'unione fa la forza perché c’è bisogno di chi, con coraggio, crede fermamente in questo e nel fatto che il fare parte di una collettività, di una comunità, sia l'unica strada per fare grandi progetti e raggiungere insieme ottimi risultati Il successo raggiunto è la prova che le cose buone arrivano a coloro che sono disposti a sacrificarsi per raggiungere un obiettivo utile".

"Con la pandemia – spiega Marika – abbiamo dovuto interrompere tutte le attività laboratoriali ma speriamo di poter tornare presto di persona. In questi undici anni sono stati centinaia i bambini che abbiamo aiutato ad esprimere la propria creatività. Sono state ore ricche di scambi, in cui si apprendeva in un clima di collaborazione perché questo è il messaggio che, al di là di quello che si può imparare, ci piace trasmettere". Il negozio è diventato recentemente anche Official Point Avis per la promozione della donazione del sangue.