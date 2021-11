Magione in lutto, è morto Agostino Pelagracci: "Se ne va una bella persona della nostra infanzia"

Magione in lutto. Il sindaco Giacomo Chiodini, con un post su Facebook, dà notizia della morte di Agostino Pelagracci all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

"Ci stringiamo attorno ai familiari di Agostino Pelagracci, magionese molto conosciuto in paese e per tanti anni autista dei bus scolastici comunali. Ricoverato per covid nelle settimane scorse, era riuscito a superare la malattia. La morte è purtroppo sopraggiunta per cause indipendenti dal virus mentre era ancora in ospedale a Perugia. Aveva 79 anni. Per molti alunni di ogni età se ne va una bella persona della nostra infanzia", scrive il sindaco.