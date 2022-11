Magione, lavori alla darsena di San Feliciano: tutti gli interventi

Il Comune di Magione annuncia con una nota che "sono stati avviati i lavori di risistemazione dell’area adiacente l’ingresso al Museo della pesca di San Feliciano, che ricomprende la piccola darsena dei pescatori".

"Un intervento quanto mai necessario – spiega Vanni Ruggeri, assessore all’urbanistica del Comune di Magione – per assicurare una complessiva riqualificazione estetica e funzionale dell’area, sicuramente tra le più caratteristiche e “autentiche” del paese, nonché cerniera di collegamento tra la passeggiata sul lungolago e l’ingresso del museo".

Il progetto, prosegue la nota del Comune di Magione, "prevede la realizzazione di un’area di sosta con 15 stalli in grigliato inverdito, il miglioramento funzionale della darsena nei punti di accesso alle imbarcazioni ripristinando le scalette in pietra, interventi sul verde e su elementi di arredo urbano, ma soprattutto vede al centro la realizzazione di un percorso pedonale che corre lungo l’intero braccio di darsena, in grado di riconnettersi con quello già esistente, consentire l’accesso all’area del Museo della Pesca e al contempo valorizzare uno dei punti panoramici più suggestivi su Isola Polvese".

E ancora: "Anche la vecchia scesa in cemento, ormai ammalorata e non più in uso, sarà bonificata riprofilando il piano inclinato e proteggendone l’affaccio con una balaustra".



L’intervento, "che sarà completato entro l'anno in corso", è realizzato dall’Unione dei Comuni del Trasimeno ed è finanziato per quasi 150mila euro nel quadro dei progetti integrati Trasimeno e Tevere approvati dall’assessorato all’ambiente della Regione Umbria, come già avvenuto per l'intervento di bonifica dell'ex depuratore di Monte del Lago e il tratto di anello ciclopedonale del Trasimeno da Oasi La Valle a Montebuono attualmente in fase di realizzazione.

"Un sincero ringraziamento – commenta Vanni Ruggeri, assessore all’urbanistica del Comune di Magione – all’assessore regionale Roberto Morroni, e al consigliere Eugenio Rondini per la costante attenzione riservata al progetto in tutte le sue fasi. Un grazie infine all'ufficio tecnico e demanio dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, ai progettisti e alle maestranze impegnate nel cantiere, oltre ovviamente all’assessore ai lavori pubblici Massimo Ollieri e al presidente del Consiglio comunale Daniele Raspati per il costante e proficuo lavoro di squadra su questo come sugli altri progetti che partiranno a breve nell’area museale".