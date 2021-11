"Ncadè ta le ntropp(e)le": a Magione un incontro con i Carabinieri per la sicurezza delle persone anziane

Mercoledì 10 novembre, ore 16.30, nella sala ex-Cinema Carpine di Magione, si svolgerà un importante incontro promosso dal Cisa Magione sulle truffe che vengono perpetrate ai danni delle persone anziane.

Ad intervenire sarà il Maresciallo Roberto Biagini, comandante della Caserma Carabinieri cittadina, per illustrare le possibili azioni di prevenzione e contrasto verso le truffe agli anziani. Significativo il titolo dell'incontro, "Ncadè ta le ntropp(e)le", ovvero "non cadere delle trappole". Infatti le persone anziane, che spesso vivono da sole, sono da sempre oggetto di raggiri e truffe che si possono concludere anche in maniera tragica.

A promovere questo tipo di incontro è Centro di iniziativa sociale per anziani "Alfiero Bastreghi" in collaborazione con Comune, Unitre e Carabinieri di Magione. Dato che il tema è particolarmente rilevante, oltre al Maresciallo Biagini interverranno il sindaco Giacomo Chiodini e naturalmente Mario Mariuccini, presidente Cisa Magione.