Magione e Agello, omologati dalla Lega i due nuovi campi da calcio in sintetico

Sono stati omologati dalla Lega nazionale dilettanti i campi da calcio in terra sintetica degli impianti sportivi di Magione capoluogo e della frazione di Agello. I lavori sono seguiti dall’Ufficio lavori pubblici del Comune.

Per Agello, il cui campo è stato dotato anche di illuminazione notturna, sono inoltre stati effettati lavori di consolidamento delle scarpate, ed è in fase di completamento l’ampliamento degli spogliatoi, per l’ottenimento della conformità di tutto l’impianto da parte del Coni provinciale.

"Si tratta di lavori – spiegano gli assessori ai lavori pubblici, Massimo Ollieri, e allo sport, Massimo Lagetti – che rivestono un grande valore sociale anche grazie all’impegno delle associazioni sportive che ne garantiscono l’utilizzo".

Ad Agello grazie alla Polisportiva, presidente Fabrizio Mezzasoma, negli anni è stato creato un settore giovanile ben organizzato, che è arrivato a contare fino a quasi cento tesserati (oltre ad una prima squadra, una squadra UISP ed una squadra di calcio femminile).

Nell’impianto di Magione con la Junior calcio Magione, presidente Claudio Bellavita, che gestisce l’impianto localizzato nell’area della cittadella dello sport, giocano circa 200 ragazzi e potrà essere utilizzato tutto l’anno.