Insegna alle donne come difendersi, il maestro Daniele Russo quinto dan di Aikido Issask

Il maestro Daniele Russo ha ricevuto un nuovo riconoscimento internazionale per l’attività di docente di Aikido, attività svolta presso NovaMusica 3.0 di Città di Castello.

La scorsa settimana ad Ancona il maestro Daniele Russo ha ricevuto il quinto dan direttamente dalle mani del maestro portoghese Tristao da Cunha Shihan, 8° dan di Aikido ISSASK.

Ricca e intensa la carriera di Daniele Russo: insegnante dal 1997, è apprezzato in questa veste sia in Italia che all’estero, può infatti vantare più di trent’anni di pratica sul tatami oltre che a importanti partecipazioni a seminari ed aggiornamenti in tutto il mondo.

Al momento è impegnato all’organizzazione del 4° Memorial “Alessandro Tittarelli” che si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre 2022 e che vedrà il Presidente Mondiale dell’Aikido Hitohira Saito, tenere uno stage nella città tifernate. Un appuntamento unico per l’Aikido, al quale hanno già aderito atleti provenienti da ogni angolo del mondo.

Vicino da sempre alla lotta contro la violenza sulle donne, proprio in questi giorni e fino a dicembre, Russo continua a portare avanti gratuitamente il progetto da lui ideato e condotto da alcuni anni: “Io Mi Difendo Da Sola”, dove fornisce alle donne, la possibilità di imparare tecniche immediate di autodifesa.

Le lezioni, svolte nella sede Novamusica 3.0 in Viale Abetone 22, vengono arricchite dalla presenza di una psicologa e due avvocatesse, con le quali le partecipanti al corso possono confrontarsi.