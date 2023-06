Madonna Alta, la Usl Umbria 1 avvia i lavori di ristrutturazione al Centro di Salute

La Usl Umbra 1 annuncia con una nota che da sabato primo luglio presso il Centro di Salute di Madonna Alta di Perugia saranno sospese temporaneamente le attività degli sportelli polifunzionali (Cup, anagrafe sanitaria, ritiro referti) e le attività amministrative (rilascio autorizzazioni presidi per diabete, incontinenza, alimenti per celiachia e insufficienza renale; autorizzazione trasporti in ambulanza e mezzo attrezzato, ecc.) "per lavori di ristrutturazione e ammodernamento dei locali".

Gli utenti "potranno rivolgersi agli sportelli degli altri Centri di Salute e/o alle farmacie (FarmaCup) per i servizi Cup; agli sportelli degli altri Centri di Salute del Perugino per l'anagrafe sanitaria; al Centro di Salute di San Sisto dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle 12,30 per le attività amministrative/rilascio autorizzazioni".

E ancora: "Si ricorda che c’è anche la possibilità di fruire dei suddetti servizi anche online con: prenotazioni telefoniche ai Nus (Numeri Umbria Salute) da telefono fisso 800.63.63.63 da telefono mobile 075 540 2963 (ore 8-18,00 dal lunedì al venerdì nei giorni feriali); prenotazioni e pagamento online dal sito della Regione Umbria https://cup.regione.umbria.it/cup/ (tramite attivazione Spid o Ts/Cns); prenotazioni tramite Smart Cup effettuate direttamente dal proprio Medico di medicina generale, che potrà provvedere anche all’invio diretto dell’autorizzazione dei presidi dell’assistenza integrativa e dei trasporti agli erogatori".

Durante i lavori, conclude la nota, "al Centro di Salute di Madonna Alta continueranno ad essere garantite le attività ambulatoriali del servizio infermieristico (prelievi e medicazioni), quelle del servizio sociale e l’ambulatorio della Aft (Aggregazione funzionale territoriale), che saranno trasferite in altri spazi della struttura".